„Слепите петна“ на Лувъра – как пропуските в сигурността отвориха вратата за обир за 88 милиона евро

Директорката на Лувъра призна, че в музея е имало сериозни пропуски в сигурността, които са позволили дръзкия обир на безценни бижута миналата неделя.

Оказва се, че част от камерите не са засекли крадците навреме, а външната фасада и прозорците на втория етаж не са били под наблюдение. Именно през едно от тези „слепи петна“ извършителите са проникнали и са се измъкнали за по-малко от 7 минути, като са отнесли осем бижута на обща стойност около 88 милиона евро.

Директорката Лоранс Де Кар призна, че е предупреждавала за проблемите в охранителната система, но не са били взети достатъчно мерки. След обира тя подаде оставка, но тя не беше приета. Въпреки това Де Кар обеща сериозни промени – нова система за видеонаблюдение, забрана за паркиране около музея и искане за полицейски участък в самия Лувър.

Обирът предизвика вълна от реакции във Франция и по света. Мнозина коментират, че това е не просто кражба, а удар по националния престиж на страната и един от най-строго пазените музеи в света.