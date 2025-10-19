БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обраха Лувъра в Париж

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

Откраднати са бижута

Париж - Лувъра
Снимка: БТА
Слушай новината

При отварянето на музея Лувъра в Париж тази сутрин е бил извършен обир, съобщи френският министър на културата Рашида Дати в социалната мрежа Екс.

"Няма пострадали. Аз съм на мястото заедно с екипите на музея и полицията. Разследването продължава," добавя Дати.

Агенция "Франс прес" цитира хора близки до министъра, които са уточнили пред агенцията, че един или няколко престъпници са проникнали в музея.

АФП цитира източник близък до разследването, който казва, че престъпниците са откраднали бижута и са избягали. Инцидентът е станал между 9.30 и 9.40 ч.

Стойността на откраднатото още се оценява. Музеят обяви, че ще бъде затворен по "извънредни причини" без да съобщава подробности.

#бижута #лувъра #обир #кражба #Франция #Париж

Последвайте ни

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
4
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
5
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
6
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Европа

"Моите въпроси за €": ЕЦБ ли ще одобрява нашите бюджети след влизането ни в еврозоната?
"Моите въпроси за €": ЕЦБ ли ще одобрява нашите бюджети след влизането ни в еврозоната?
Каква промяна да очакват българите след влизането в еврозоната? Каква промяна да очакват българите след влизането в еврозоната?
Чете се за: 01:27 мин.
Димитър Радев: България остава сред страните с най-нисък дълг в ЕС Димитър Радев: България остава сред страните с най-нисък дълг в ЕС
Чете се за: 01:05 мин.
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и Зеленски? Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и Зеленски?
Чете се за: 04:22 мин.
Ракетите "Томахоук" - Тръмп отклони искането на Зеленски Ракетите "Томахоук" - Тръмп отклони искането на Зеленски
Чете се за: 03:20 мин.
Британският принц Андрю се отказа от титлата си херцог на Йорк Британският принц Андрю се отказа от титлата си херцог на Йорк
Чете се за: 01:00 мин.

Водещи новини

Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"? Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обраха Лувъра в Париж
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започнаха снимките на "Чамкория"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ