Обраха Лувъра в Париж

При отварянето на музея Лувъра в Париж тази сутрин е бил извършен обир, съобщи френският министър на културата Рашида Дати в социалната мрежа Екс.

"Няма пострадали. Аз съм на мястото заедно с екипите на музея и полицията. Разследването продължава," добавя Дати.

Агенция "Франс прес" цитира хора близки до министъра, които са уточнили пред агенцията, че един или няколко престъпници са проникнали в музея.

АФП цитира източник близък до разследването, който казва, че престъпниците са откраднали бижута и са избягали. Инцидентът е станал между 9.30 и 9.40 ч.

Стойността на откраднатото още се оценява. Музеят обяви, че ще бъде затворен по "извънредни причини" без да съобщава подробности.