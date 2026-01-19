Показаха кадри от обира на Лувъра

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
от БНТ , Източник: БТА
По света
Снимка: БТА
Кадри от зрелищния обир в Лувъра през октомври в Париж, заснети от камери за видеонаблюдение, бяха показани за първи път от френските телевизионни канали Те Еф 1 и "Франс телевизион", предаде АФП.

Записите показват двама от крадците, единият от които е с черна качулка и жълта жилетка, а другият е облечен в черно и носи каска за мотор. И двамата влизат в галерия "Аполон", където са се намирали бижутата.

Кадрите показват също как двамата извършители прескачат прозореца, след като са се изкачили с товарен подемник. Един от двамата мъже, въоръжен с ъглошлайф, атакува витрината, в която е изложена тиарата на императрица Евгения. Крадецът успява да грабне бижуто, след като е разбил стъклото с удари с юмрук.

След това той помага на втория престъпник, който е зает със съседната витрина, грабвайки набързо няколко бижута.

Всичко това продължава по-малко от четири минути под погледа на неколцина безпомощни полицаи, единият от които размахва стълб за ограничаване на движението и насочване, без да е наясно какво да направи, според кадри, показани от "Франс телевизион".

Плячката е оценена на 88 милиона евро.

Крадците са могли да бъдат спрени "в рамките на 30 секунди", каза в средата на декември директорът на Генералната инспекция по културните въпроси Ноел Корбен.

