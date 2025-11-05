Обвинените за обира в Лувъра: Прониквали в "просто музей до пирамидата" и в сграда без посетители

Един от обвиняемите във Франция по делото за обира в Лувъра е казал, че поръчителят на операцията може да е чужденец, пише в. "Паризиен".

Според изданието двама от обвиняемите са признали пред следователите, че са действали по указание на някои поръчители от престъпна организация. Единият от тях е споменал за възможен поръчител в чужбина, но не е посочил името му.

Единият от обвиняемите освен това е казал, че не е знаел, че обира главния музей на Франция. По думите му той е мислил, че е проникнал в музей, който "просто се намира до... пирамидата". Другият обвиняем твърди, че е мислил, че прониква в "някаква затворена сграда, където в неделя не би трябвало да има посетители".

В. "Паризиен" пише, че задържаните най-вероятно са били "просто зъбни колелца в сложния механизъм на обира".

Според информацията на вестника един от заподозрените е блогър, известен в социалните мрежи с псевдонима Doudou Cross Bitume, който изпълнява каскади с мотоциклет.

Снимки: БТА, архив

Според версията на следователите той е един от двамата души, които са проникнали в сградата на музея. Преди това той е привличал вниманието на правоохранителните органи 15 пъти, включително като участник в обир на бижутериен магазин. По делото за обира на Лувъра обаче той ще бъде съден по член за умишлено увреждане на държавна собственост, а не в грабеж.

Понастоящем четиримата заподозрени в обира на Лувъра остават в ареста, като срещу тях са повдигнати обвинения. Смята се, че двама от тях са разбили витрините в музея, докато третият ги е чакал под прозорците на скутер.

На 19 октомври четиримата извършители проникнаха в Лувъра с помощта на автохидравличен подемник. При обира бяха разбити витрини в Галерията на Аполон и откраднати бижута на френската корона, оценени на 88 млн. евро. По случая работят над 100 следователи, но засега не са открити никакви следи от откраднатите скъпоценности.