Разследването на обира в Лувъра: Още двама души са с повдигнати обвинения

Прокуратурата на Париж повдигна обвинения на още двама души за кражбата на исторически бижута от Лувъра миналия месец.

Мъж и жена, на 37 и 38 години, са обвинени в престъпна конспирация и кражба след като бяха задържани по-рано тази седмица, заедно с още трима предполагаеми съучастници в обира. И двамата отричат обвиненията.

Прокуратурата на Париж вече обвини за обира двама мъже, които бяха арестувани по-рано и според прокурорите "частично са признали" участието си в дръзката кражба на 19 октомври, при която бяха откраднати бижута на стойност 88 млн. евро. От откраднатите скъпоценности на френската корона засега няма и следа.