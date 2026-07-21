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Мечът на Люк Скайуокър от „Империята отвръща на удара“ бе продаден за 3,75 млн. долара

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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мечът люк скайуокър bdquoимперията отвръща удараldquo продаден 375 млн долара
Снимка: БТА
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Светлинният меч с отсечената ръка на Люк Скайуокър от филма „Империята отвръща на удара“ бе продаден на търг за 3,75 млн. щатски долара, съобщава Асошиейтед прес.

Heritage Auctions обяви резултатите от своя престижен аукцион Hollywood & Entertainment Signature Auction в понеделник вечерта.

Светлинният меч, използван на екрана от Марк Хамил в кулминационната битка в Облачния град, където Дарт Вейдър обявява „Аз съм твоят баща“ в продължението на „Междузвездни войни“ от 1980 г., включваше специален ефект с отрязана ръка, използван в момента, в който Вейдър я отрязва.

От Heritage Auctions уточниха, че това е най-високата цена, постигана някога за реквизит, използван във филм от поредицата „Междузвездни войни“.

Шапката на Злата вещица от Запада, носена от актрисата Маргарет Хамилтън във филма „Магьосникът от Оз“ от 1939 г., бе продадена на търга за 550 000 долара, а какаовият цилиндър, носен от Джийн Уайлдър в ролята на главния герой във филма „Уили Уонка и шоколадовата фабрика“ от 1971 г., бе продаден за 350 000 долара.

Сандъкът на Денерис Таргариен с драконови яйца вътре от първия сезон на „Игра на тронове“ беше продаден за 312 500 долара.

Бяха продадени и два килима, които са от съществено значение за заплетения сюжет на „Големият Лебовски“. Този, принадлежащ на героя на Джеф Бриджис, който е замърсен в началото на филма от 1998 г., бе продаден за 350 000 долара. А по-хубавият килим, който той взема от своя богат съименник, надмина тази цена с 375 000 долара. Килимите бяха продадени за много повече, отколкото се очакваше. Търгът за всеки от тях започна от 15 000 долара.

Купувачите и продавачите на предметите не бяха идентифицирани, уточнява Асошиейтед прес.

#Люк Скайуокър #Междузвездни войни #търг #меч

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