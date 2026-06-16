Според учени алергиите могат да изчезнат спонтанно

Алергиите могат да изчезнат спонтанно, дори и след като години наред са се проявявали, пише изданието „Кронен цайтунг“, позовавайки се на резултати от изследване на австрийски учени.

Според специалистите имунната система може с времето да промени реакцията си към определени алергени, което в отделни случаи води до отслабване или пълно изчезване на симптомите. Процесът обаче не е предвидим и зависи от различни индивидуални фактори.

Алергиите най-често се развиват в детска или ранна зряла възраст, но при част от хората се наблюдава обратно развитие на симптомите дори след дълъг период, показват данните.

Причините за подобни промени не са напълно изяснени, но вероятно са свързани с естествени изменения в имунната система, фактори на околната среда и начина на живот, допълват учените.

Въпреки възможността за подобрение, специалистите препоръчват редовен медицински контрол, тъй като алергичните реакции могат да се появяват и изчезват непредсказуемо, допълват специалистите, цитирани от „Кронен цайтунг“.