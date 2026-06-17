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Актьорът Хавиер Бардем остави отпечатъците си пред Китайския театър в Холивуд (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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чака актьорът хавиер бардем остави отпечатъците китайския театър холивуд
Снимка: БТА
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Испанският актьор Хавиер Бардем циментира мястото си във филмовата история, оставяйки отпечатъците от ръцете и стъпалата си пред Китайския театър на булевард "Холивуд" в Лос Анджелис, предаде АФП.

"Наистина е нещо специално да ти бъде предоставено място, където да увековечиш името и образа си", каза той пред АФП малко след церемонията.

"Когато си помисля за всички хора, които са стояли точно на това място, ми е трудно да повярвам, че случващото се е реално", допълни 57-годишният испанец, преди да остави отпечатъците си в цимента.

Традицията датира още от построяването на Китайския театър през 1927 г., като за близо век стотици звезди, сред които Джак Никълсън и Мерилин Монро, са оставили тук своите отпечатъци.

Хавиер Бардем стана известен на международната сцена през 2000 г. благодарение на ролята си на кубинския писател Рейналдо Аренас - изгнаник в САЩ, във филма "Преди да падне нощта" на режисьора Джулиан Шнабел.

Осем години по-късно Бардем спечели "Оскар" за най-добра поддържаща роля за превъплъщението си в образа зловещия Антон Чигур във филма "Няма място за старите кучета" на братята Коен, припомня АФП.

Снимки: БТА

#хавиер бардем #Холивуд

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