Шон Пен ще режисира филм за щурма на Капитолия

Холивудският актьор и носител на три награди "Оскар" Шон Пен ще режисира филм за полицай, попаднал в епицентъра на щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г., предадоха Асошиейтед прес и АФП, позовавайки се на американски медии.

Освен режисьор, Пен е и сценарист на все още неозаглавения филм, разказващ за живота на този полицай, чиято роля според специализираното издание Дедлайн може да бъде изиграна от Брадли Купър.

Снимките за филма са планирани за средата на следващата година, посочва още изданието.

Представители на Шон Пен все още не са направили коментар.

На 6 януари 2021 г. стотици привърженици на Доналд Тръмп щурмуваха Капитолия - светилището на американската демокрация, в опит да попречат на потвърждаването на победата на Джо Байдън.

След завръщането си в Белия дом на 20 януари 2025 г. Доналд Тръмп помилва около 1250 души, осъдени за нападението на Капитолия, смекчи присъдите на още 14 и разпореди прекратяването на делата срещу стотици обвиняеми, които все още очакваха присъди.