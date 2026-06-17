След случайна среща: DARA потанцува с Джокович и дъщеря му (ВИДЕО)

Победителката на "Евровизия 2026" DARA се срещна случайно с тенис звездата Новак Джокович и двамата ...потанцуваха.

Певицата публикува клип в профилите си в социалните мрежи как танцува с тенисиста и дъщеря му под звуците на "Bangaranga". Към видеото в Инстаграм изпълнителката написа, че срещата е била напълно случайна:

"Какъв малък свят. Когато съдбата говори, ти слушаш... и правиш Bangaranga. Вчера случайно срещнах Новак, докато вечерях - най-неочакваната среща, но се усети, че трябва да се случи".

Неотдавна Джокович засне видео заедно със своята дъщеря Тара, с която танцуват и се забавляват на песента.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от DARA (@darnadude)



