Парламентът на Франция премахна законите за робовладелство

С пълно единодушие Националното събрание на Франция отмени всичките текстове, регулиращи робството във френските колонии.

Самото робство е отменено преди 178 години, но не и съответните укази на Луи XIV-ти. В тях поробените се разглеждат като "движимо имущество". Предвиждат се и наказания за бягство - от рязане на уши и жигосване, до смърт.

Оживени дебати предизвика и темата за репарациите. Много депутати посочиха, че бившите робовладелци са получили обезщетение, за разлика от самите роби. Потомци на потърпевшите сега живеят в отвъдморските департаменти, които са сред най-бедните райони на Франция.