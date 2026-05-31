БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
Чете се за: 06:45 мин.
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Чете се за: 05:17 мин.
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Чете се за: 05:27 мин.
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Чете се за: 03:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Ескалация на конфликта в Ливан: Франция поиска извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Запази

Израел обяви разширяване на сухопътната офанзива и предупреди всички на юг от река Захрани да се евакуират

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Франция поиска спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН за ситуацията в Ливан. Това стана след като Израел превзе стратегически връх с емблематичен средновековен замък. Операцията на израелската армия представлява най-дълбокото ѝ навлизане в Ливан от повече от 25 години.

Израел разшири сухопътната си офанзива в Ливан и предупреди всички на юг от река Захрани да се евакуират.

Това стана след като армията потвърди, че е превзела замъка Бофор, строен от кръстоносците през XII век, на 100 километра от Бейрут и стратегическа точка на висок хребет над река Литани. Израелските военни ще останат в крепостта като част от зона за сигурност.

Министър-председателят на Ливан Науаф Салам обвини Израел, че води политика на "изгорена земя".

Израелският премиер нарече превземането на замъка "драматична промяна" в кампанията срещу Хизбула.

Бенямин Нетаняху, министър-председател на Израел: "Нашите героични бойци превзеха аванпоста Бофор. Те гордо издигнаха там знамето на Държавата Израел. Преди 44 години това място беше символ на героична битка на нашите бойци, но беше и символ на дълбоко разделение. Днес се завърнахме в Бофор по различен начин – обединени, решителни и по-силни от всякога."

През 70-те години на миналия век "Организацията за освобождение на Палестина" превзема древната крепост като изгодна позиция за ракетни атаки срещу северните израелски общности. На 6 юни 1982 г. Израел започва военна операция и превзема замъка. Посещава го премиерът Менахим Бегин. Израел превръща цитаделата в силно укрепен фронтови пост и остава там до изтеглянето си от Южен Ливан през 2000 година.

#превземане на замъка Бофор #Ливан #Съвет за сигурност на ООН #Израел #Франция

Последвайте ни

ТОП 24

Стилияна Николова бе основният двигател на България на еврошампионата (ОБЗОР)
1
Стилияна Николова бе основният двигател на България на...
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по минифутбол по БНТ 3
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
3
Стилияна Николова завърши еврошампионата с пет медала
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има пострадали
4
Тежка катастрофа затвори движението на Стражата край Калофер, има...
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
5
БНТ с нов сериал - започнаха снимките на „Летище“
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор на Пловдив за злоупотреба с власт и натиск
6
Министърът на правосъдието: Има сигнал срещу апелативния прокурор...

Най-четени

14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
1
14-годишно момче е открито мъртво в дома си в село Изгрев
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа не върши работа в счупена система
3
Бащата на починалото момиче в Благоевград пред БНТ: Никаква реформа...
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов заради данни, че е подпомагал укриването на сина си
4
Главният прокурор иска уволнението на прокурора Бисер Михайлов...
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за търпимост за незаконния строеж край Варна
5
През 2023 г. само за месец са издадени трите удостоверения за...
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата
6
Празнуваме Петдесетница - рождения ден на църквата

Още от: Близък изток

Според Тръмп Иран иска сделка, Техеран обаче обвинява САЩ, че нарушават примирието
Според Тръмп Иран иска сделка, Техеран обаче обвинява САЩ, че нарушават примирието
Опит за намаляване на напрежението, след като Израел навлезе дълбоко в Ливан Опит за намаляване на напрежението, след като Израел навлезе дълбоко в Ливан
Чете се за: 01:10 мин.
Войната в Близкия изток: Тръмп е поискал промени по потенциалната сделка с Иран Войната в Близкия изток: Тръмп е поискал промени по потенциалната сделка с Иран
Чете се за: 01:22 мин.
Техеран обяви, че няма да има споразумение с Вашингтон, ако не се гарантират правата на иранците Техеран обяви, че няма да има споразумение с Вашингтон, ако не се гарантират правата на иранците
Чете се за: 01:32 мин.
Израелската армия превзе стратегически връх в Южен Ливан, един войник загина Израелската армия превзе стратегически връх в Южен Ливан, един войник загина
Чете се за: 01:07 мин.
Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 млрд. долара от замразени активи Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 млрд. долара от замразени активи
Чете се за: 01:22 мин.

Водещи новини

Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са готови да защитават интересите си
Незаконният град край Варна: Инвеститор и собственици на имоти са...
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Ръст на годишната инфлация отчита НСИ Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да бъдат за сметка на кохезионната политика
Чете се за: 06:45 мин.
У нас
Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ) Възстановиха Детската асамблея "Знаме на мира" (СНИМКИ)
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
БДЖ организира Ден на отворените врати във вагонно депо с ценни...
Чете се за: 02:15 мин.
Регионални
"Мечката се опита да ме извади от автомобила": Българинът...
Чете се за: 05:17 мин.
У нас
Започва летният сезон по морето – колко ще струва сянката на...
Чете се за: 05:02 мин.
Общество
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода за седмица
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ