Ръст на годишната инфлация отчита НСИ
Столичният ж.к. "Люлин" остава без топла вода...
Президентът Йотова: Приоритетите на Европа не трябва да...
"Мечката се опита да ме извади от автомобила":...
Юни започва с валежи и гръмотевични бури, летните...
Честит 1 юни! Празнуваме Деня на детето
Конфликтът в Близкия изток: САЩ може да освободят 12 млрд. долара от замразени активи

По света
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Вариант на Меморандума за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран предвижда размразяването на блокираните ирански активи, съобщи иранската държавна телевизия.

Медията цитира неофициална версия на текста, според която Съединените щати се ангажират да предоставят на Иран пълен достъп до 12 милиарда долара от неговите активи в срок от 60 дни. Въпросът за иранските активи, които са блокирани в чужбина заради американски санкции, е една от ключовите точки в текущите преговори за мирно споразумение между Вашингтон и Техеран. Според ирански медии, замразените в чужбина ирански сметки са за поне 100 милиарда долара.

В един от последните си постове в Трут соушъл американският президент Доналд Тръмп написа, че "няма да има парични размени до второ нареждане". В ново интервю за "Фокс нюз" Тръмп каза, че мирното споразумение може да стане факт скоро. Техеран се съгласи да не разработва или придобива ядрени оръжия, добави той.

#САЩ #Иран #преговори

