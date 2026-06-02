Серджио Консейсао подаде оставка като старши треньор на Ал-Итихад

Старши треньорът на Ал-Итихад Серджио Консейсао подаде оставка, съобщи пресслужбата на саудитския клуб. Ръководството обяви прекратяването на договора на 51-годишния специалист.

Португалският треньор ръководеше Ал-Итихад от октомври 2025 г. Под негово ръководство отборът завърши пети в класирането на Саудитска Арабия. Преди година Ал-Итихад спечели националното първенство.

Консейсао преди това е бил треньор на Милан, Порто, Нант, Витория Гимараеш, Брага, Академика Коимбра и Оляненсе.