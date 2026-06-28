Коди Гакпо остава част от Нидерландия след загубата на своя син

Коди Гакпо ще остане с националния отбор на Нидерландия на Мондиал 2026 след загубата на неговия нероден син, съобщават световните агенции в неделя. Гакпо и съпругата му Ноа ван дер Бий обявиха новината в събота.

Двойката очакваше второ дете, като бебето трябваше да се роди през октомври.

"С разбити сърца споделяме опустошителната новина, че нашето момченце почина по време на бременността", написа Ван дер Бий в профила си в Инстаграм.

В своя публикация Гакпо каза: "Това е невероятно труден момент за нашето семейство. Учтиво молим за нашето лично пространство. Благодарим ви за разбирането."

След като разговаря с партньорката си, Гакпо реши да остане с националния отбор, докато Нидерландия все още участва в Световното първенство, се казва в изявление на Футболната федерация на страната.

"Оранжевите" се изправят срещу Мароко на 1/16-финалите на Мондиал 2026 във вторник в Монтерей.