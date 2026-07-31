ЦСКА разкри кои легенди ще бъдат на абонаментните карти за новия сезон

ЦСКА обяви, че абонаментните карти за сезон 2026/27 ще бъдат посветени на две от най-емблематичните фигури в историята на клуба - Димитър Пенев и Георги Велинов. Новината беше съобщена от "червените“ чрез официалния сайт на клуба.

От ръководството уточниха, че продажбата на сезонните карти ще започне след приключването на административните процедури, свързани с реконструирания стадион "Българска армия“. В момента по съоръжението продължават довършителните дейности, а клубът работи съвместно с Министерството на младежта и спорта за финализиране на необходимата документация.

От ЦСКА отбелязват, че интересът към абонаментните карти е сериозен още след старта на националната кампания за фен регистрация. Клубът уверява, че е в пълна готовност да стартира продажбите веднага след приключването на всички формалности.

"Червените“ съобщиха още, че цените на сезонните карти ще бъдат съобразени с броя на оставащите домакински мачове до края на шампионата.