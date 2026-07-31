ЦСКА разкри кои легенди ще бъдат на абонаментните карти за новия сезон

Димитър Пенев и Георги Велинов ще бъдат лицата на сезонните пропуски, които ще бъдат пуснати в продажба след приключване на административните процедури около стадион "Българска армия“
ЦСКА обяви, че абонаментните карти за сезон 2026/27 ще бъдат посветени на две от най-емблематичните фигури в историята на клуба - Димитър Пенев и Георги Велинов. Новината беше съобщена от "червените“ чрез официалния сайт на клуба.
От ръководството уточниха, че продажбата на сезонните карти ще започне след приключването на административните процедури, свързани с реконструирания стадион "Българска армия“. В момента по съоръжението продължават довършителните дейности, а клубът работи съвместно с Министерството на младежта и спорта за финализиране на необходимата документация.
От ЦСКА отбелязват, че интересът към абонаментните карти е сериозен още след старта на националната кампания за фен регистрация. Клубът уверява, че е в пълна готовност да стартира продажбите веднага след приключването на всички формалности.
"Червените“ съобщиха още, че цените на сезонните карти ще бъдат съобразени с броя на оставащите домакински мачове до края на шампионата.
"За нас е чест и привилегия да обявим, че абонаментните карти ще носят образите на две от най-големите легенди на клуба – Димитър Пенев и Георги Велинов. Те са сред личностите, превърнали ЦСКА в безспорен футболен колос на България и разпознаваема марка в Европа“, написаха от клуба.