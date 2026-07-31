Левски свиква Общо събрание с ключови промени в управлението на клуба

Левски е на прага на сериозни промени в управленската си структура. На Общото събрание на акционерите, насрочено за 14 септември, ще бъдат разгледани предложения за изменение на Устава на клуба, сред които е и създаването на новата длъжност "Почетен президент“.

Според публикувана информация от икономиста и член на Контролния съвет на Сдружение "Левски на левскарите“ Петър Ганев, позицията е предвидена с право на участие в заседанията на бъдещия Съвет на директорите със съвещателен глас по въпросите, свързани със спортно-техническото развитие на клуба.

Очакванията са именно мажоритарният собственик Наско Сираков да бъде първият, който ще заеме новосъздадения пост. Това може да означава и оттеглянето му от оперативното управление на клуба, ако не бъде избран за член на новия Съвет на директорите.

Сред предложенията за промени е и преминаването към едностепенна система на управление. Вместо досегашния модел клубът ще се ръководи от петчленен Съвет на директорите, който ще разполага с широки правомощия съгласно новия устав.

В дневния ред на Общото събрание са включени още предложения за увеличение на капитала на дружеството, както и обсъждане на визията за развитието на Левски през следващите пет години.

По настояване на Сдружение "Левски на левскарите“ акционерите ще разгледат и темата за изграждането на нов стадион, въпреки че към момента клубът не е представил публично конкретен план за реализацията на проекта.

Имената на кандидатите за новия Съвет на директорите все още не са обявени в поканата за Общото събрание и се очаква да станат ясни на по-късен етап.