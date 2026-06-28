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Стийв Кларк подаде остава начело на Шотландия

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Спорт
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Той напуска поста по свое желание.

Стийв Кларк подаде остава начело на Шотландия
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Мениджърът на националния отбор на Шотландия по футбол Стийв Кларк обяви, че напуска поста си по собствено желание.

"Гайдарите" се завърнаха на световното първенство за пръв път след 1998 година, но отпаднаха още в груповата фаза, завършвайки на трето в група "С". Шотландците започнаха с победа над Хаити с 1:0, но след това допуснаха поражения от Мароко със същия резултат и от Бразилия с 0:3.

Кларк бе начело на Шотландия от 2019 година. През май тази година той подписа нов договор до лятото на 2030-а. Неговите 36 победи са и рекорд с националния отбор.

"Най-трудно ми е да се сбогувам с играчите, защото без тях нямаше как да създадем тези незабравими моменти, през които преминахме от 2019 година насам. За мен бе чест да бъде техен треньор и те заслужават всички похвали. Благодаря им, че можех да работя с тях и желая успех на моя наследник", заяви Кларк.

Шотландия има девет участия на световни първенства по футбол, но тимът никога не е прескачал груповата фаза.

#Мондила 2026 #Национален отбор на Шотландия по футбол #Стийв Кларк

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