Томас Тухел: Направихме необходимото

Селекционерът Томас Тухел заяви, че националният отбор по футбол на Англия е направил необходимото при победата над Панама с 2:0 на Световното първенство, като тимът оглави група L и очаква сблъсък с ДР Конго на 1/16-финалите.

„Направихме необходимото“, коментира Тухел, цитиран от агенция Reuters.

„Получи се това, което очаквахме - труден мач срещу физически силен противник. Те са труден отбор за отбелязване на голове и ние бяхме единственият тим, който създаде толкова много положения и реализира два пъти. Бяхме много агресивни, но трябваше да внимаваме с контраатаките. Заслужавахме да спечелим, но беше трудна работа“, каза още старши треньорът на английския представителен състав.

Томас Тухел заяви още, че устойчивостта и отборният дух на Англия ще бъдат ключови фактори по-нататък в турнира.

„Има още върху какво да се работи. Трябва да се вземат предвид толкова много детайли. Турнирът започва отново от елиминациите. Сега ще наблегнем на силните си страни и енергия, като ще надграждаме върху това, което имаме - отборен дух, борба и вяра. Колкото по-големи стават мачовете, толкова по-големи ще ставаме и ние“, продължи Тухел.

Той обаче има опасения за контузия на десния бек Джарел Куанса преди следващия мач в Атланта.

„Класическо изкълчване на глезена. Болезнено е“, завърши английският селекционер.