Натаниел Браун поднови треноровки с Германия

В лагера на Германия получиха добри новини преди двубоя си от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол, след като Натаниел Браун поднови тренировки със съотборниците си, информира агенция ДПА.

Според Германската футболна федерация, 23-годишният защитник е участвал в закрито занимание преди мача на германците срещу Парагвай в понеделник от 23:30 часа българско време.

Футболистът на Айнтрахт Франкфурт, за когото предстои трансфер в Байерн Мюнхен, започна като титуляр за Германия при победата със 7:1 над Кюрасао и успехът с 2:1 над Кот д'Ивоар.

Впоследствие той пропусна загубата с 1:2 от Еквадор в поради проблеми с аддукторите.