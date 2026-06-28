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Лука Модрич изпревари Диего Марадона

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Спорт
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Хърватинът задмина легендарния аржентинец по брой участия на световни първенства.

Лука Модрич изпревари Диего Марадона
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Хърватският полузащитник Лука Модрич изпревари световния шампион от 1986 година и бивш аржентински нападател Диего Марадона по брой участия на световно първенство по футбол.

Модрич започна като титуляр мача на Хърватия от третия кръг в груповата фаза на Мондиал 2026 срещу Гана, което бе 22-ото му участие на световни финали. Това го постави на шесто място в историята на турнира по брой мачове, наравно с вратаря на Германия Мануел Нойер.

Само аржентинецът Лионел Меси (28), германците Лотар Матеус (25) и Мирослав Клозе (24), португалецът Кристиано Роналдо (24) и италианецът Паоло Малдини (23) са пред него.

Тимът на Хърватия победи Гана с 2:1 и ще се изправи срещу срещу Португалия на 1/16-финалите в Торонто, Канада.

На клубно ниво 40-годишният Модрич играе за италианския Милан от юли 2025-а.

#Национален отбор на Хърватия по футбол за мъже #Мондиал 2026 #Диего Марадона #Лука Модрич

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