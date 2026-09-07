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Жозе Моуриньо се заяде с програмата преди Реал Мадрид - Интер: Може би я е правил италианец

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Чете се за: 03:35 мин.
Шампионска лига
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Португалецът похвали постоянството на бившия си клуб, изрази изненада от дългото чакане на "нерадзурите“ за нов триумф в Шампионската лига и потвърди три важни отсъствия за мадридчани

жозе моуриньо заяде програмата реал мадрид интер правил италианец
Снимка: БГНЕС
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Жозе Моуриньо не пропусна възможността да отправи характерна реплика към програмата преди старта на Реал Мадрид в Шампионската лига. "Белите“ приемат Интер на "Сантиаго Бернабеу“ във вторник, а португалският специалист намекна, че съперникът му може да има известно предимство от календара.

"Утре ще имаме трима наказани футболисти, но на терена винаги ще бъдем 11 срещу 11. Може би човекът, който е направил програмата, е бил италианец“, заяви Моуриньо.

Реал ще бъде без Арда Гюлер, Бернардо Силва и Едуардо Камавинга за първия си двубой от основната фаза на турнира. Въпреки кадровите проблеми Моуриньо насочи голяма част от вниманието си към качествата на Интер – клуб, с който е свързан един от най-големите успехи в треньорската му кариера.

Португалецът изведе "нерадзурите“ до исторически требъл през 2010 година, когато тимът спечели и третата си титла в Шампионската лига. Оттогава Интер не е покорявал европейския връх, въпреки че достигна до финалите през 2023 и 2025 година.

"Интер е страхотен отбор вече шест години. От Антонио Конте през Симоне Индзаги до Кристиан Киву моделът на игра остава същият. Това е отбор, който може да играе със затворени очи. Единствената изненада през последните години е, че не успя да спечели Шампионската лига“, коментира Моуриньо.

Специалния беше попитан и за отношенията си с настоящия наставник на Интер Кристиан Киву. Румънецът беше част от състава на Моуриньо по време на незабравимия сезон 2009/10, а през миналата кампания изведе миланския гранд до дубъл на домашната сцена. Португалецът категорично отхвърли твърденията за напрежение между двамата.

"Той беше мой футболист, работили сме заедно. Преминали сме през толкова много неща – и добри, и лоши. С кого разговаряхте, за да разберете, че имам лоши отношения с него? С кого?“, попита риторично Моуриньо.

Реал Мадрид влиза в европейската си кампания след поражение като гост на Бетис в Ла Лига. Моуриньо призна, че този път доброто представяне няма да бъде достатъчно, ако не бъде подплатено с резултат.

"Искам да спечеля. Мога да кажа, че искам да играем добре, но не искам да играем добре, както срещу Бетис, и след това да загубим“, категоричен беше той.

Реал е рекордьор с 15 трофея в Шампионската лига, но след последния си триумф през сезон 2023/24 отпадна на четвъртфиналите в следващите две издания, съответно срещу Арсенал и Байерн.

"Намираме се във фаза, в която ще изиграем осем мача, а целта е да се класираме за следващия етап. Аз обаче искам да се концентрирам върху този конкретен двубой“, завърши Моуриньо.

#Интер ФК #УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #Реал Мадрид ФК #Жозе Моуриньо

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