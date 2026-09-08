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Пет летища в Индонезия бяха отворени, вулканът Кракатау продължава да е активен

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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Над 340 000 души бяха засегнати от проблемите с полетите

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В Индонезия отвориха пет летища, включително това в Джакарта, които бяха затворени заради изригването на вулкана Кракатау.

Властите съобщиха, че вятърът е разпръснал облаците от пепел.

Три летища обаче все още затворени.

Предстои да бъде направена оценка на състоянието на самолетите. Затварянето на летищата засегна над 340 хиляди пътници.

Сеизмолозите предупредиха, че вулкана Кракатау продължава да е активен. Само днес са регистрирани три нови изригвания.



#възобновяване на работа #Кракатау #изригване #летища #Индонезия #новини в Метрото

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