Кметът на с. Антон: Спокойна е засега обстановката около пожара над селото, очаква се той да се активизира отново

Продължава борбата с огъня над село Антон в национален парк Централен Балкан. Вчера силния вятър отново разпали огъня там. Пламъците бушуват на около 1800 метра височина. В гасенето се включи и хеликоптер "Кугър". Обстановката рано тази сутрин е спокойна, но се очаква пожарът да се активизира заради високите температури по-късно през деня. Гасенето продължава 8 ден, като на терен са около 100 души, каза кметът на селото Андрей Симов.

Андрей Симов, кмет на с. Антон: "Мобилизацията на хора е изключително активна, но ситуацията става напрегната, особено през обедните часове и след обедните часове на деня. Чакаме всеки момент хеликоптерът да се включи отново в гасенето. Сигурен съм, че пожарът ще бъде потушен, но всичко зависи от атмосферните условия. Вечерно време имаме голямо атмосферно налягане през нощта, който така потушава пожара, но той се активизира всеки ден."

Засега водеща е версията, че причина за пожара е изхвърлен неизгасен фас от берачи на боровинки в района.

"Фасовете са много и оттам, така да съдим, че пожарът тръгнал. Оттам има забравени или изоставени кофи с боровинки, маратонки, джапанки. Имаше автомобили, които напуснаха местоположението на пожара след като го локализирахме. И тези действия водят така до мисълта, че най-вероятно е да е човешка грешка. За съжаление, всяка една до всяка година наблюдаваме по един такъв пожар на наш терен. Балканът е разкошен, но е вече трудно достъпен."

Има доброволци, както и доброволно формирование към общината, което работи на терен. За съжаление в следващите дни не се очакват валежи, но по-важно е да няма силен вятър, допълни Андрей Симов.

"Пожарът беше потушен до преди 3 дни, но в навечерието на 6-ти, излезе буреносен вятър и го активизира наново."

Кметът на Антон допълни, че туристите трябва да избягват маршрути, които могат да ги доближат до района на пожара.

"По-добре е да избират други маршрути. Централен Балкан, в тази зона, над землището на село Антон, просто в момента не е много благоприятен. Дори изобщо."

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