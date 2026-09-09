Време е за Суперкупата, Левски и ЦСКА излизат в спор за трофея

Левски и ЦСКА излизат в битка за Суперкупата на България. Мачът е днес, 9 септември и ще започне в 18:30 часа.

До финала се стигна, след като "червените" победиха Локомотив Пловдив във финала за Купата. Именно носителят на трофея се изправя срещу шампиона в сблъсък за третия трофей в родния футбол.

Моментът за провеждането на срещата беше специално подбран, предвид европейските ангажименти на ЦСКА и Левски. Срещата щеше да остане за началото на 2027 г., ако "сините" се бяха класирали за основна фаза на Шампионската лига. Това щеше да им осигури още днес двубой в най-комерсиалния евротурнир, а не първо Вечно дерби за сезона.

Успех във финала за Суперкупата не носи дивиденти на победителя и заради това мнозина смятат, че провеждането е излишно. За последно Вечното дерби се пренася във въпросния финал през 2006 г.

Залогът за ЦСКА е огромен, след като малко повече от 24 часа преди началния час треньорът Христо Янев обяви, че напуска "червените" след последния съдийски сигнал. Сега специалистът има да си връща на Хулио Веласкес за загубите от пролетта, тъй като една от тях доведе до началото на негодуванието срещу родния наставник.

За последно ЦСКА спечели Суперкупата над Левски на 30 юли 2006 г. на Националния стадион "Васил Левски". Тогава 31-кратните шампиони наложиха волята си след изпълнение на дузпи. Година по-рано "сините" вземат победа над вечния съперник във въпросния финал, който сега ще се проведе за едва трети път след равен превес между съперниците.

Рекордьор по брой трофеи от Суперкупата е Лудогорец с 9. ЦСКА е втори с 4 Купи, а Левски е на трета позиция в импровизираната класация с 3 отличия.

ЦСКА и Левски не са мерили сили в директен сблъсък за трофей от 2022 г., когато селекцията на Станимир Стоилов победи тази на Алън Пардю за 1:0 в друг дългоочакван финал за Купата на България.

Хулио Веласкес и Христо Янев имат четири срещи помежду си. Българинът изненадващо спечели тази през ноември с 1:0 при единствено попадение на Джеймс Ето‘о. Тогава, подобно на финала сега – ЦСКА беше отписван. Възпитаниците на Янев обаче се оказаха безпомощни срещу Левски на два пъти през плейофите през пролетта, когато тези на Веласкес печелиха с 3:1 и 2:0. Моментът беше сложен за "червените", тъй като междувременно играеха важните си мачове за Купата на България.

Стигна се дотам Янев да излезе с експериментален състав при 1:3 и това започна голямото негодувание на феновете срещу него. Ситуацията не беше забравена и след спечелената Купа на България и класирането за основната фаза за Лига на конференциите.

Междувременно преди Вечните дербита срещу Левски Христо Янев направи 1:1 с Ботев във Враца, а специалистът води ЦСКА и при 1:1 с късния гол на Леандро Годой през пролетта, но тогава Веласкес не беше на скамейката заради наказание.

Сега предстои един последен двубой между треньорите на този етап. Янев има две Купи на България начело на ЦСКА, а Веласкес спечели първенството и класира тима за основната фаза на Лига Европа.