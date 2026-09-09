БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Петко Христов: Мога да обещая, че ще дам всичко от себе си

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Спорт
Запази

Футболистът е преотстъпен от италианския клуб Специя до края на 2026 г. с опция за продължаване до края на сезон 2026/27.

петко христов специя минимална победа италия
Снимка: БТА
Слушай новината

Последното ново попълнение на Левски Петко Христов говори пред клубната телевизия на "сините" след преминаването си на "Герена". Бранителят разкри, че дълго време е водил преговори със спортния директор Георги Костадинов, но е имало няколко пречки със Специя.

"Чувствам се специално. Да се върна отново в България и да играя в Левски, е нещо специално за мен. Радвам се, че съм тук. Нямам търпение да изляза на стадиона. Отдавна преговарях с господин Костадинов, но имаше няколко пречки със Специя - документално, чисто формално. От два дни съм в София, правя прегледи и засега всичко е наред", каза той.

"В последните години следя българското първенство, следя как играе Левски. Откакто е новият треньор, възходът се вижда. Отборът е много сплотен от това, което виждам и съм говорил с момчетата, които познавам. Това се вижда на терена и по успехите, които постига тимът", добави Христов.

"Все още не съм имал възможност да говоря с Хулио Веласкес, тъй като в последните дни Левски имаше важни мачове и нямахме възможност да разговаряме. Вуцов го познавам от Славия и националния отбор, Кристиан Димитров и Ради Кирилов също. Нямам търпение да сме в една съблекалня заедно с тях", каза още той.

"Мисля, че това са цели на голям клуб като Левски и няма какво да коментирам дали ще защитаваме титлата, или не. Левски излиза за победа във всеки един мач и да се бори за челните места. Очаквам Левски да победи. Нямам търпение да съм на терена, на стадиона, където треньорът прецени, за да помогна на отбора и да усетя “синята” публика. След дълги години в чужбина се завръщам в Левски - клуб с амбиции, клуб със задължения, които трябва да спазваш, когато си на терена. Мога да обещая, че ще дам всичко от себе си", сподели още Христов.

Свързани статии:

Официално: Петко Христов подсили защитата на Левски (ВИДЕО)
Официално: Петко Христов подсили защитата на Левски (ВИДЕО)
Най-новото попълнение на "сините" бе преотстъпено от Специя.
Чете се за: 02:02 мин.
В Италия: Петко Христов е пред трансфер в Левски
В Италия: Петко Христов е пред трансфер в Левски
Ако всичко премине по план с медицинските прегледи на Христов, той...
Чете се за: 00:57 мин.
#Петко Христов #ПФК ЛЕВСКИ

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради нарастващата геополитическа несигурност
1
Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради...
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради технически проблем във въздушния контрол
2
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради...
Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му заради самоуправство
3
Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му заради...
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
4
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Кирил Вълчев пред БНТ: С г-жа Йотова имаме общо разбиране как трябва да се стига до съгласие – с диалог
5
Кирил Вълчев пред БНТ: С г-жа Йотова имаме общо разбиране как...
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян-Смилян
6
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Футбол

ЦСКА 1948 обяви новия си треньор
ЦСКА 1948 обяви новия си треньор
Един англичанин в Каталуния Един англичанин в Каталуния
Чете се за: 06:45 мин.
Лионел Меси е близо до придобиване на втородивизионния испански клуб ФК Елденсе Лионел Меси е близо до придобиване на втородивизионния испански клуб ФК Елденсе
Чете се за: 01:52 мин.
Съндърланд отстрани Хъл Сити и е на осминафинал в турнира за Купата на Лигата в Англия Съндърланд отстрани Хъл Сити и е на осминафинал в турнира за Купата на Лигата в Англия
Чете се за: 02:22 мин.
Време е за Суперкупата, Левски и ЦСКА излизат в спор за трофея Време е за Суперкупата, Левски и ЦСКА излизат в спор за трофея
Чете се за: 04:15 мин.
Лил отстъпи на Бетис у дома, Кабаков отсъди директен червен картон на Етан Мбапе Лил отстъпи на Бетис у дома, Кабаков отсъди директен червен картон на Етан Мбапе
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Безопасна е вече територията около военния завод "ЕМКО" край Трявна Безопасна е вече територията около военния завод "ЕМКО" край Трявна
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Продължава спадът на река Дунав в целия български участък Продължава спадът на река Дунав в целия български участък
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Около 7 млн. тона пшеница се очакват тази година у нас Около 7 млн. тона пшеница се очакват тази година у нас
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Организират операция за свалянето на тялото на загиналия в Стара...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Изтича срокът за подаване на документите на партии и коалиции за...
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Пропаднала реколта: Сушата в Европа се отрази тежко върху добивите...
Чете се за: 03:12 мин.
По света
САЩ обявиха, че са унищожили пет ирански танкера
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ