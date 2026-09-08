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Официално: Петко Христов подсили защитата на Левски (ВИДЕО)

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Спорт
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Най-новото попълнение на "сините" бе преотстъпено от Специя.

Официално: Петко Христов подсили защитата на Левски (ВИДЕО)
Снимка: levski.bg
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Левски подписа договор със защитника Петко Христов. Футболистът е преотстъпен от италианския клуб Специя до края на 2026 г. с опция за продължаване до края на сезон 2026/27.

Петко Христов е роден на 1 март 1999 година в София. Юношата на „Левски“ започва в академията на клуба, а през 2013 година преминава в „Славия“. Дебютира за клуба през лятото на 2016 година и записва 31 мача и 1 гол.

През лятото на 2017 година преминава в италианския „Фиорентина“, където се състезава за юношеската формация на клуба до 19 години, записвайки 29 мача и 2 гола. През лятото на 2018 година е преотстъпен в друг италиански клуб – „Тернана“, като записва 14 мача и 1 гол. През лятото на 2019 година е отдаден под наем на друг отбор от страната – „Бишелие“, с чийто екип изиграва 26 мача. През септември на 2020 е преотстъпен на друг италиански клуб – „Про Верчели“, където записва 36 мача и 2 гола.

През лятото на 2021 година преминава в друг отбор от страната – Специя, с чийто екип изиграва 118 мача и вкарва 6 гола. В началото на 2023 година е отдаден под наем за 6 месеца в друг италиански клуб – Венеция, където записва 12 мача.

Петко Христов е неизменна част от националните отбори на България. Той записва 14 мача за селекцията до 17 и 15 срещи за тази до 19 години. За младежкия национален отбор на страната ни има 18 мача. Христов е част от представителния отбор на България, като до този момент е изиграл 22 мача с националната фланелка.

#Първа лига 2026/2027 #ФК Специя #Петко Христов #ПФК ЛЕВСКИ

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