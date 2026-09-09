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Автомобили горяха в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума" (СНИМКИ)

Дарина Ангелова, стажант-репортер от Дарина Ангелова, стажант-репортер
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Автомобили горяха тази нощ в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума".

Изгорели са 10 коли.

Сигналът е подаден малко след 2.30 часа, когато са се чули и взривове.

На място веднага са дошли екипи на пожарната и полицията. Няма пострадали.

Според разкази на очевидци палежът е умишлен.

Стефан Геков: "Това, което чух от свидетелски показания на деца, които са видяли и заснели събитието и казаха пред полицаите, че са забелязали тийнейджъри, две момичета и мисля, че едно-две момчета, които са носили запалителна течност и са поляли автомобилите и са ги запалили. Заснели са всичко и снощи предоставяха данни на полицаите. Доколкото знаем, вече са установени и задържани."

#квартал "Хиподрума" #"Лагера" #изгорели автомобили

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