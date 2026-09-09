Автомобили горяха в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума" (СНИМКИ)

Автомобили горяха тази нощ в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума".

Изгорели са 10 коли.

Сигналът е подаден малко след 2.30 часа, когато са се чули и взривове.

На място веднага са дошли екипи на пожарната и полицията. Няма пострадали.

Според разкази на очевидци палежът е умишлен.