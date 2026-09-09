Възстановяване на полетите: Летищата във Великобритания се връщат към нормалното

Постепенно възстановяване на полетите във Великобритания след като технически проблем със системата за контрол на въздушното движение доведе до проблеми на повечето летища вчера.

Засегнати бяха стотици хиляди пътници. Отменени бяха над 1300 полета. Стотици други бяха забавени. Проблемът обхвана летища в цяла Великобритания, включително основното - Хийтроу. От там тази сутрин съобщиха, че се връщат към нормална работа, но забавяния не са изключени докато авиолиниите прегрупират самолетите и екипажите си. Летището в Гетуик също съобщи, че полетите са възстановени, но ще отнеме време работата на летището да се върне напълно към нормалното. От системата за контрол на полетите Натс засега изключват проблемите да са били причинени от кибератака.