Сделка между Вашингтон и Каракас за петролните резерви на Венецуела

Съединените щати и Венецуела постигнаха сделка за петролните резерви на Каракас.

Доналд Тръмп нарече сделката историческа. В социалната си мрежа американският президент посочи, че Вашингтон си осигурява мажоритарен контрол над една пета от петролните запаси или 65 милиарда барела.

Временно изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес заяви, че споразумението предвижда развитие на 17 стратегически находища, инвестиции от над 100 милиарда долара и над 200 милиарда долара данъчни постъпления за южноамериканската страна.