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Предимно слънчево, сутринта прохладно

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Днес ще бъде предимно слънчево. Сутринта ще е прохладно. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30° и 35°, в североизточните райони малко по-ниски, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В сутрешните часове значителна облачност ще има над крайното южно крайбрежие и на места там ще превалява слабо. След обяд над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа умерен, по южното крайбрежие и временно силен вятър от север-североизток, който след обяд ще отслабва. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 25° - 26°. Вълнението на морето ще бъде от 2 - 3 бала по северното крайбрежие, до около 4 по южното.

В планините ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в масивите в Югозападна България ще превали слабо. Ще духа умерен, а по най-високите части - силен вятър от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра – около 18°.

В неделя валежи ще има преди обяд на места в Северозападна България, а в следобедните часове в планинските райони в Югозападна. Повече слънчеви часове ще има в източните райони. През първите дни от новата седмица времето ще бъде предимно слънчево. След обяд над планините ще се развива купеста облачност, където не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Температурите ще останат без съществена промяна, максималните - предимно между 30° и 35°.

#прохладно #сутринта #предимно слънчево време #новини в Метрото

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