"Аполония" си спомня за Михаил Заимов

В 19.00 часа в Художествената галерия в Созопол, в рамките на "Аполония", предстои вечер, посветена на нашият колега, публицист, фотограф Михаил Заимов, който си отиде от този свят. На събитието ще бъде излъчен документалният филм "Мопанг" и ще бъдат представени откъси от последната му неиздадена книга. Откъси от нея ще бъдат прочетени от Владо Пенев и от Марта Вачкова.

Силвия Заимова, съпруга на Михаил Заимов: "Това са срещи с неговите роднини, и близки и по-далечни. Изключително интригуващо написано. Както знаете Михаил все пак е познат по-скоро като фотограф, подводен, надводен и какво ли още е. Но той боравеше и със словото толкова добре, колкото с камерата и улавя мигове, които наистина говорят много и за него, и за смисъла изобщо."

Марта Вачкова, актриса: "Той разказва за дядо си, за майка си в този откъс, споделя нещо много интимно за връзката на майка му с нейния баща и как той се е чувствал като нейната не най-голяма любов. Тя дори не се е опитвала да го излъже, ти си по-важен, ти, брат ти сте най-хубавото нещо в моя живот. Тя е била лудо влюбена баща си, което пък на мен ми е много близко, много-много близко, но той така разкрива душата си и болката си от това."

Силвия Заимова, съпруга на Михаил Заимов: "Той беше неразривно свързан с морето и абсолютно милееше за Созопол. Ще излъчим филм, който сътвориха заедно с режисьорката Косара Стефанова, който документира ситуацията с "Мопанг", изливът на Мопанкг", който го остави непримирим и той преодоля доста препятствия за да успее да убеди институциите, че има нужда за абсолютно внезапна и неотложна намеса и успя да се справи благодарение на всички хора, приятели и институции, които се включиха и в крайна сметка тази катастрофа, която можеше да бъде изключително сериозна и да засегне не просто Созопол, а цялото Южно Черноморие, беше така овладяна и всичко имаше добър край."

Съпругата на Михаил Заимов припомни както албумите с фотографии на Черно море, за които много хора не вярват, че са заснети там.