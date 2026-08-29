"Аполония" си спомня за Михаил Заимов

В Художествената галерия в Созопол представят документалния филм "Мопанг" и откъси от неиздадена негова книга
В 19.00 часа в Художествената галерия в Созопол, в рамките на "Аполония", предстои вечер, посветена на нашият колега, публицист, фотограф Михаил Заимов, който си отиде от този свят. На събитието ще бъде излъчен документалният филм "Мопанг" и ще бъдат представени откъси от последната му неиздадена книга. Откъси от нея ще бъдат прочетени от Владо Пенев и от Марта Вачкова.
Силвия Заимова, съпруга на Михаил Заимов: "Това са срещи с неговите роднини, и близки и по-далечни. Изключително интригуващо написано. Както знаете Михаил все пак е познат по-скоро като фотограф, подводен, надводен и какво ли още е. Но той боравеше и със словото толкова добре, колкото с камерата и улавя мигове, които наистина говорят много и за него, и за смисъла изобщо."
Марта Вачкова, актриса: "Той разказва за дядо си, за майка си в този откъс, споделя нещо много интимно за връзката на майка му с нейния баща и как той се е чувствал като нейната не най-голяма любов. Тя дори не се е опитвала да го излъже, ти си по-важен, ти, брат ти сте най-хубавото нещо в моя живот. Тя е била лудо влюбена баща си, което пък на мен ми е много близко, много-много близко, но той така разкрива душата си и болката си от това."
Силвия Заимова, съпруга на Михаил Заимов: "Той беше неразривно свързан с морето и абсолютно милееше за Созопол. Ще излъчим филм, който сътвориха заедно с режисьорката Косара Стефанова, който документира ситуацията с "Мопанг", изливът на Мопанкг", който го остави непримирим и той преодоля доста препятствия за да успее да убеди институциите, че има нужда за абсолютно внезапна и неотложна намеса и успя да се справи благодарение на всички хора, приятели и институции, които се включиха и в крайна сметка тази катастрофа, която можеше да бъде изключително сериозна и да засегне не просто Созопол, а цялото Южно Черноморие, беше така овладяна и всичко имаше добър край."
Съпругата на Михаил Заимов припомни както албумите с фотографии на Черно море, за които много хора не вярват, че са заснети там.
"Миналата година успя да потопи още един кораб, корабът "Чавдар", който да се превърне във втория подводен риф след кораба "Пионер", който събира немалко любители, които се гмуркат редовно цяло лято за да ги видят на живо и това е негово сбъдната мечта. Изключително щастлив беше да показва и да вади на повърхността онова, което малцина виждат всъщност."
Марта Вачкова, актриса: "И ми се иска много и чрез вас, и чрез телевизията, и чрез тази книга, чрез всички спомени, които приятелите разказват за него, повече хора да научат за него, повече хора да се докоснат до тая уникална личност."