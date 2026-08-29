Иван Ангелов, ПБ, за случая в Струмяни: Премиерът изобщо не е разбрал какво се случва, бил е на друго място

Премиерът изобщо не е разбрал какво се случва, бил е на друго място каза в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" зам.-председателят на парламента от "Прогресивна България" Иван Ангелов в коментар на случилото се вчера в Струмяни:

Иван Ангелов, зам.-председател на НС, "Прогресивна България": "Безпорно подобна ситуация буди тревога. Но това, което искам ясно да заявя тук е, че информацията, която имам получих директно от депутати от "Прогресивна България", които бяха на място и ме информираха, че от първия момент, от стъпването, от първата секунда на премиера Радев до последната, той е бил сред хората. Той е бил сред хората, там са били хора от местни гости, имало е най-обикновени хора пострадали, деца, млади, възрастни, чистачката. Хора, които са преживели бедствия. Всички, които по един или друг начин са чувствали необходимост да бъдат в този момент на това място. И искам да ви кажа, че премиерът по никакъв начин не е дал каквито и да било сигнали за дистанциране от тези хора, напротив. Той е бил до тях през цялото време."

Той определи новия политически сезон като изключително динамичен, много напрегнат, с много интензивна работа. Иван Ангелов защити идеите на здравния министър Катя Ивкова за реформи в сектора, заради спора, който се породи след оставката на главния държавен здравен инспектор д-р Ангел Кунчев:

"Министър Ивкова е изключително решителна, готова и амбицирана да доведе реформите на здравеопазването до край. Нейните действия ясно демонстрират желание, готовност и решителност да стигне до края. Много са областите. Искам да успокоя всички български граждани, че няма да има съкращаване в РЗИ-тата. Напротив, предстоят структурни и административни проблеми, промени, които да доведат до облегчаване на достъпа до здравни услуги. И като цяло да могат всички да получат глътка въздух поне в началото, преди да бъдат извършени сериозните и тежки реформи. Да се отпуши системата. Всички от тези, които блокират системата по един или друг начин, ще понесат своята отговорност."

Ангелов допълни още, че амбицията на Ивкова е до края на мандата Националната детска болница да бъде факт.

Зам.-председателят на парламента отново апелира за наднационален подход към избора на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота и определи като изключително големи определи очакванията към новия главен прокурор:

"И с право, защото от него се очаква да възобнови ключови дела, като "Барселона гейт", като "Хемус гейт", като КТБ. "Хемус гейт" е една от най-големите корупционни афери през последните години в България. Всички знаем на какво дередже е магистрала "Хемус". Огромни средства са били отпуснати още от 2018 година насам. Стана ясно за изнесените чували с пари. Това трябва да бъде ясно на българските граждани, че трябва да спре. Това ще спре, всичко ще стане прозрачно, ще излезе наяве и изключителната отговорност, която има новия главен прокурор, трябва да бъде именно в това направление."

Ангелов обяви, че сегашният президент Илияна Йотова е достоен кандидат за поста и е нейно права само да определи своя вицепрезидент:

"В лицето на госпожа Илияна Йотова имаме един истински достоен кандидат с изключителни професионални знания и умения, доказал през годините своя професионализъм и смятам, че всеки един български гражданин може да се гордее с такъв кандидат. По отношение на вицепрезидента смятам, че това е нейно право и тя сама трябва да определи кой ще бъде кандидата за вицепрезидент и начинът по който това да се случи, разбира се. Тоест Вие няма да настоявате за партии на кандидатура до нея? Смятам, че това е нейно право. Ако тя прецени, може да води такива разговори."

Борбата с този политико-олигархичен модел е факт, заяви Иван Ангелов.

"Първата стъпка е направена. Лицата, които диктуваха не само дневния ред, а казваха и на правителството какво да прави или какво да не прави, вече не го правят. С други думи, тази стъпка е направена. Политическият акт е направен. Следващата стъпка, която предстои, която вече започна да се реализира, е именно ограничаването на достъпа до представителите на този политико-олигархичен модел до публичния ресурс и до държавните институции. Знаете, много голяма част от обществените поръчки вече са спрени, други са ревизирани, вече сключени договори, обаче трябва да подхождаме много внимателно към тях, защото автоматичното им прекратяване може да доведе до много големи загуби за държавата."

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