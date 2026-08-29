Кафява мечка изяде 150 кг мед и повреди кошери край асеновградското село Сини връх

Кафява мечка изяде 150 кг. мед и повреди кошери в пчелин в землището на асеновградското село Сини връх в местността "Чотрова махала", съобщиха от общинската администрация.

Мечката е влизала в пчелина в продължение на седем последователни дни през тъмната част от денонощието. От общо 54 пчелни семейства, разположени в 47 кошера, са били повредени и преобърнати 30 от тях.

Общата стойност на щетите възлиза на повече от 5300 евро. Кошерите, които са останали здрави, вече са преместени на друго място, с цел да се предотврати повторно нападение.

СНИМКИ: ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

Специално свикана комисия е извършила оглед и след направените констатации, е отправила предложение към директора на РИОСВ - Пловдив засегнатият собственик да получи обезщетение.