Хулио Веласкес: Трябва да забравим всичко, което се случи до този момент в Европа

Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес призова футболистите си да оставят европейските емоции на заден план и да насочат цялото си внимание към предстоящото гостуване на Ботев Пловдив. "Сините“ излизат на "Колежа“ в неделя от 19:00 часа в среща от седмия кръг на българското първенство.

Испанският специалист призна, че настроението в отбора е отлично след постигнатото от началото на сезона. Левски си осигури участие в основната фаза на Лига Европа след силното си представяне в квалификациите на Шампионската лига, но според Веласкес именно сега отборът трябва да покаже необходимата зрялост.

"Настроението в отбора е невероятно, защото това, което направихме до този момент, е изключително позитивно. Отборът отговаря по много позитивен начин във вътрешния шампионат и това, което се случи в предварителните кръгове в Шампионската лига, е нещо, което трябва да сметнем като голям успех“, заяви Веласкес.

Той подчерта значението на завръщането на Левски в същинската фаза на европейски клубен турнир след дълго отсъствие. Според него това е важна стъпка в развитието на клуба, който трябва редовно да се бори за присъствие в Европа.

Въпреки вълнуващия жребий за Лига Европа и предстоящите сблъсъци с големи европейски имена, сред които Милан, наставникът категорично отказва да мисли за тях преди следващото изпитание в първенството.

"Изключително хубаво е, че ще играем в Лига Европа, но към момента ми е все тая. Фокусът ми е върху мача с Ботев Пловдив. Точно там е ключът един отбор да израсне“, категоричен беше испанецът.

Веласкес предупреди, че прекаленото внимание към европейските съперници може да попречи на развитието на отбора.

"Ако след един жребий пет часа се фокусираме върху отборите, срещу които ще играем, влизаме в посредственост. Трябва да бъдем мъдри и стабилни. Да знаем, че най-важният мач е утрешният“, добави треньорът.

Наставникът очаква сериозно изпитание в Пловдив и отчете развитието в представянето на Ботев от началото на кампанията. По думите му съперникът се представя стабилно у дома и постепенно подобрява начина си на игра.

"Трябва да бъдем способни да покажем тази стабилност, която показахме срещу Спартак Варна. Започва една изключително трудна седмица за нас. В утрешния мач трябва да бъдем изключително концентрирани. Трябва да забравим всичко, което се случи до този момент в Европа“, каза още Веласкес.

Испанецът коментира и промяната на деня за срещата, като подчерта, че организационните въпроси не са в неговите правомощия. Той увери, че всички футболисти, които пътуваха за двубоя в Атина, ще могат да играят срещу Ботев, но окончателният избор на титулярите ще бъде направен след анализ на физическото им състояние.

Веласкес отказа да поставя конкретни цели, свързани с крайно класиране както в първенството, така и в европейските турнири.