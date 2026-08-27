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Хулио Веласкес: Днешният мач няма да промени мнението ми за този отбор

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Чете се за: 03:05 мин.
Спорт
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Треньорът на Левски призна класата на АЕК, но подчерта, че е горд от футболистите си и от завръщането на "сините“ в същинската фаза на евротурнирите след 16 години

Хулио Веласкес: Днешният мач няма да промени мнението ми за този отбор
Снимка: Startphoto.bg
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Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес призна категорично превъзходството на АЕК Атина след тежката загуба с 0:4 в реванша от плейофния кръг на Шампионската лига. Испанският специалист обаче беше категоричен, че една болезнена вечер не може да заличи постигнатото от "сините“ по време на европейската им кампания.

"Те бяха по-добрият отбор от нас от първата до последната минута. Няма какво да си въобразяваме. На такъв стадион, в такава атмосфера и срещу толкова класен съперник ти трябва и късмет, и да играеш много добре“, призна Веласкес.

Наставникът отличи представянето на АЕК както в защита, така и при действията с топката. Според него високото темпо на гръцкия шампион и качеството му в последната третина са създали огромни проблеми на Левски, особено през първото полувреме.

Въпреки категоричния резултат Веласкес отказа да отправи критики към своите футболисти и подчерта, че отношението му към тях остава непроменено.

"Не ми се променя мнението за играчите. Горд съм с тях, горд съм и със своя щаб. Щеше да бъде невероятно да играем в Шампионската лига, но трябва да осъзнаем нивото на противника. Днешният мач няма как да промени мислите ни за цялостното ни представяне“, заяви испанецът.

Веласкес насочи вниманието и към голямото постижение на Левски – гарантираното участие в Лига Европа. Според него клубът трябва да оцени подобаващо факта, че след дълго чакане отново ще играе в същинската фаза на европейски клубен турнир.

"Самият факт, че успяхме да се класираме за Лига Европа след 16 години, е невероятен. Горд съм с клуба, с отбора и с привържениците. Всички те бяха страхотни“, добави Веласкес.

Испанецът не пожела да гледа прекалено напред и да обсъжда потенциалните съперници в Лига Европа, като предупреди, че и там нивото ще бъде изключително високо.

"През 2026 година в Лига Европа може да има по-трудни съперници, отколкото в Шампионската лига. Нивото е високо“, коментира наставникът.

Веласкес завърши с поглед към следващите задачи пред Левски и предстоящия жребий за Лига Европа.

"Фокусът ни е върху следващия мач. След това чакаме жребия, за да видим къде ще домакинстваме и къде ще гостуваме. Нашият град го заслужава, нашият клуб го заслужава, всички го заслужаваме“, завърши Хулио Веласкес.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК АЕК Атина #Хулио Веласкес #ПФК Левски София

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