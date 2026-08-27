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Левски след тежката вечер в Атина: Тепърва ни чака синя есен и зима в Европа

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Спорт
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"Сините“ благодариха на феновете за подкрепата и подчертаха, че осемте мача в Шампионската лига са дали безценен опит на отбора

Левски след тежката вечер в Атина: Тепърва ни чака синя есен и зима в Европа
Снимка: Startphoto.bg
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Левски излезе с емоционално послание към своите привърженици след тежкото поражение с 0:4 от АЕК Атина, което сложи край на мечтата за завръщане в основната фаза на Шампионската лига.

От клуба подчертаха, че болезненият резултат в гръцката столица не може да заличи постигнатото през последните два месеца. "Сините“ преминаха през дълга европейска кампания и изиграха общо осем срещи в Шампионската лига, достигайки до последното стъпало преди основната фаза на турнира.

"Загубата днес не може да заличи емоциите от невероятното "синьо“ лято, което преживяхме. Изиграхме 8 мача в Шампионската лига, които ни дадоха безценен опит, вдигнаха нивото ни като отбор“, написаха от Левски.

На „Герена“ са категорични, че европейското приключение далеч не приключва с отпадането от АЕК. Българският шампион вече си осигури участие в основната фаза на Лига Европа и ще продължи международната си кампания поне до началото на следващата календарна година.

"Беше емоционален път, който изминахме заедно. И това дори не е краят му – тепърва ни чака "синя“ есен и зима в Лига Европа!“, допълниха от клуба.

От Левски отправиха и специална благодарност към привържениците за подкрепата по време на целия европейски поход и най-вече към тези, които бяха до отбора в решителния реванш в Атина.

"Благодарим ви за изумителната подкрепа!“, завършва посланието на "сините“.

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