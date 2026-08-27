Кристиан Димитров благодари на феновете след отпадането от Шампионската лига

Капитанът на Левски Кристиан Димитров благодари на привържениците на "сините“ за огромната подкрепа след тежкото поражение с 0:4 от АЕК Атина в реванша от плейофния кръг на Шампионската лига. Българският шампион се прости с мечтата си за участие в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир, но ще продължи международната си кампания в Лига Европа.

Според Димитров ключово за развоя на срещата в Атина е било лошото начало на Левски и двете попадения, които тимът допусна още в първите 12 минути.

"Допуснахме много рано два гола и оттам нататък дадохме всичко от себе си, но не успяхме да се върнем в мача“, коментира капитанът на "сините“.

Въпреки болезненото поражение защитникът смята, че футболистите на Левски трябва да оценят постигнатото по време на европейската си кампания и да продължат напред с високо вдигнати глави.

"Трябва да сме горди от това, което направихме. Представихме се много добре в европейските мачове. Трябва да сме горди от себе си“, категоричен беше Димитров.

Капитанът отправи и специални думи към привържениците, които пропътуваха разстоянието до гръцката столица, за да бъдат до отбора в един от най-важните му двубои през сезона.