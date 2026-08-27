Кристиан Димитров благодари на феновете след отпадането от Шампионската лига

Капитанът на Левски призна, че двата ранни гола са пречупили "сините“ срещу АЕК, но оцени високо европейското представяне на отбора
Капитанът на Левски Кристиан Димитров благодари на привържениците на "сините“ за огромната подкрепа след тежкото поражение с 0:4 от АЕК Атина в реванша от плейофния кръг на Шампионската лига. Българският шампион се прости с мечтата си за участие в основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир, но ще продължи международната си кампания в Лига Европа.
Според Димитров ключово за развоя на срещата в Атина е било лошото начало на Левски и двете попадения, които тимът допусна още в първите 12 минути.
"Допуснахме много рано два гола и оттам нататък дадохме всичко от себе си, но не успяхме да се върнем в мача“, коментира капитанът на "сините“.
Въпреки болезненото поражение защитникът смята, че футболистите на Левски трябва да оценят постигнатото по време на европейската си кампания и да продължат напред с високо вдигнати глави.
"Трябва да сме горди от това, което направихме. Представихме се много добре в европейските мачове. Трябва да сме горди от себе си“, категоричен беше Димитров.
Капитанът отправи и специални думи към привържениците, които пропътуваха разстоянието до гръцката столица, за да бъдат до отбора в един от най-важните му двубои през сезона.
"Искам да благодаря на феновете за тази подкрепа. Пропътували са толкова километри и искам да им благодаря от името на целия отбор“, завърши Кристиан Димитров.