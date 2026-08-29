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Временни увеличения на облачността над Западна България, на места ще има валежи

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През нощта над западната половина от страната ще има временни увеличения на облачността, на места с валежи. Ще има и гръмотевици. Вятърът в много райони ще стихне.

Утре ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Над Рило-Родопската област ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и там на места ще превали краткотраен дъжд и ще прегърми. Ще духа слаб североизточен вятър. Максималните температури, в повечето места, ще бъдат между 30° и 35°, в София – около 32°.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 26°-28°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево с развитие на купеста облачност, главно около и следобед. Ще има краткотрайни валежи, на места с гръмотевици. Ще духа слаб вятър от север-североизток, по най-високите върхове на Рила и Пирин – умерен от северозапад.

В понеделник и вторник времето ще бъде слънчево. Сутрин над източните райони ще има ниска слоеста облачност, а следобед над планинските в Югозападна България ще се развие купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от изток, в много райони временно ще стихва. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°.

#Прогноза за времето, #Западна България #облачност #валежи #новини в Метрото

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