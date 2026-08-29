Българи, наети за гроздобер във Франция, се оплакаха, че са били измамени

Десетки българи, наети за гроздобер във Франция, се оказаха измамени. Сънародниците ни подадоха сигнал до БНТ, в който обясняват, че са постъпили на работа чрез българска фирма посредник. Оказва се обаче, че възнагражденията и условията на труд са кошмарни.

Станислав е един от хората, попаднали на обява във фейсбук за набиране на гроздоберачи във Франция. Работата била за 14 дни и се предлагала от фирма - посредник със седалище в Кърджали.

Станислав Тояганов: "120, 140 евро надник на ден. Самият работодател, който ни нае каза, че поема всички разходи за спането, а за пътните удържа по 180 евро в посока, но нямаше никакви документи."

Мъжът показва и снимка на договора си. В него на френски език пише, че се работи по 35 часа седмично, а заплащането е по 12 евро и 31 цента бруто на час. Мъжът е от Стара Загора, но в документа е посочено, че е от Бургас.

Станислав Тояганов: "Шефът, който ни нае, Йълмаз Али, каза, че това е чиста формалност и ще получим фотокопия на договорите. Нищо не получихме, само го снимах, на честна дума, подписваме това, но ще вземем други пари, иначе си тръгваме, подлъгахме се. Работете, пари ще има, това бяха неговите думи."

Хората разказват, че са работили по 14 часа на ден без почивка, а накрая получили в пъти по-малко от договореното.

Станислав Тояганов: "Шефът влезе и каза, че трябва да получи нашата подкрепа, че ще вземем по-малко пари, защото подписал договор с французина, не са се разбрали. Каза, че ще наеме адвокат и ще се опита да вземе парите от този французин."

Един от шофьорите на фирмата-посредник, разказва различна история - за условията на работа и за заплащането.

"Седем сме на нивата, между 5 и 6 приключваме, един път сме останали до 6:30. Нашата работа е да ги закараме до Франция и обратно, договорите са направени от френската фирма и моят шеф ще съди френската фирма." "Аз взех 400 евро. Имало малко грозде, не е валяло много дъжд."

Опитите ни да се свържем със собственика останаха без резултат - и по телефона, и на адреса в Кърджали. По данни от Търговския регистър, фирмата посредник е регистрирана през 2016 година с разнообразни предмети на дейност, а управителят Йълмаз Али е свързан с две фирми. Сигнал срещу него е подаден във Франция, но полицията обяснила, че няма какво да направи.