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Хеликоптер на телевизионен канал се разби край Лос Анджелис, има жертви

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Чете се за: 01:55 мин.
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Снимка: БТА
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Хеликоптер на телевизионен канал, чийто екип отразявал пътнотранспортно произшествие, се разби вчера в квартал в Лос Анджелис и избухна в пламъци, предадоха Асошиейтед прес и Франс прес, като се позоваха на местните власти.

Машината се е разбила около 19.00 ч. край едноетажна търговска сграда в "Чатсуърт". Водещ на канал Ен Би Си 4 (NBC4) в Лос Анджелис потвърди в ефир, че хеликоптерът на телевизията е паднал малко преди 19.00 ч. Вертолетът прелитал над квартал "Чатсуърт", северозападно от центъра на града, за да заснеме мястото на сблъсък между автомобил и автобус, при който имало най-малко три жертви и няколко ранени.

Според пожарната служба на Лос Анджелис при инцидента с автобуса са загинали най-малко двама души, а шестима са били ранени. Поне един от загиналите при падането на хеликоптера се е намирал на паркинга до търговската сграда, съобщи на пресконференция говорителят на пожарната служба в града Брандън Силвърман. Не е ясно дали другите двама загинали са били на земята или в хеликоптера.

Хеликоптерите на американските телевизионни канали обикновено превозват двама души - пилот и телевизионен репортер, който заснема кадрите. Медиите в Лос Анджелис, вторият по големина град в САЩ, са в ожесточена конкуренция. Много от тях използват хеликоптери, за да отразяват пожари, автомобилни преследвания и други инциденти, въпреки че въздушното пространство над града е доста натоварено, отбелязва АФП.

Снимки: БТА

#новинарски хеликоптер #САЩ #Лос Анджелис

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