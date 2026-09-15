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САЩ признаха, че са разположили оръжия в Космоса

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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САЩ признаха за първи път, че са разположили оръжия в земната орбита. Новината съобщиха от американските Космически сили - създаденото през 2019 подразделение на американските въоръжени сили.

Говорител на Космическите сили обяви, че са разположени съоръжения и системи за космически контрол, които могат да бъдат използвани за защита от враждебни действия. Допълва се, че тези способности могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели. Като аргумент за наличието на оръжия в Космоса, от САЩ изтъкват все по-засиленото присъствие там на Китай и Русия.

#САЩ #оръжия #Космос

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