САЩ признаха, че са разположили оръжия в Космоса

САЩ признаха за първи път, че са разположили оръжия в земната орбита. Новината съобщиха от американските Космически сили - създаденото през 2019 подразделение на американските въоръжени сили.

Говорител на Космическите сили обяви, че са разположени съоръжения и системи за космически контрол, които могат да бъдат използвани за защита от враждебни действия. Допълва се, че тези способности могат да бъдат използвани както за настъпателни, така и за отбранителни цели. Като аргумент за наличието на оръжия в Космоса, от САЩ изтъкват все по-засиленото присъствие там на Китай и Русия.