В Сърбия протестиращи студенти регистрираха листите си за вота преди предсрочните избори

В Сърбия пореден ден на протести на сръбски студенти. Хиляди преминаха по улиците на Белград, за да се регистрират в сградата на избирателната комисия в листите си за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

С надписи „победа за студентите", те носеха и кутии, пълни с подписи в своя подкрепа. Сръбският президент Александър Вучич, който е начело на страната от 12 години, обяви, че ще се кандидатира за премиер. Предсрочните избори са насрочени за 25 октомври, а до тях се стигна след избухнали през ноември 2024 година протести заради трагедията на железопътната гара в Нови Сад, при която загинаха 16 души.