Лиа Каратанчева пречупи германка след близо три часа битка и продължава напред

Лиа Каратанчева се класира за следващия кръг след драматична трисетова победа над германката Юле Нимайер. Поставената под №8 българка се наложи със 7:5, 6:7(5), 6:2 след продължила 2 часа и 44 минути битка на корта.

Началото на срещата не се разви по план за Каратанчева, която изостана с 3:5 в първия сет. Софиянката обаче показа характер и спечели четири последователни гейма, за да осъществи пълен обрат и да затвори частта със 7:5.

Вторият сет беше още по-оспорван и стигна до тайбрек. В него Нимайер поведе с 5:1 точки, но Каратанчева отново намери начин да се върне и изравни за 5:5. Българката обаче загуби следващите две разигравания, което позволи на германката да вземе тайбрека със 7:5 и да изпрати двубоя в решителна трета част.

Там Каратанчева наложи сериозно превъзходство още от самото начало. Българката натрупа аванс от 5:0 гейма, който се оказа решаващ, и впоследствие приключи срещата с 6:2.

За място на четвъртфиналите Лиа Каратанчева ще се изправи срещу представителката на Латвия Беатрис Зелтина.

Междувременно поставената под №5 Росица Денчева се отказа от участие в последния момент заради физически проблем. Още четири българки предстои да започнат участието си в първия кръг, като един от двубоите ще бъде изцяло български - седмата поставена Лидия Енчева ще срещне Денислава Глушкова. Ива Иванова ще играе срещу квалификантката Мерел Худ от Нидерландия, а получилата "уайлд кард“ Алекса Каратанчева ще се изправи срещу туркинята Ипек Йоз.

Българско присъствие ще има и в турнира на двойки. Лиа Каратанчева и американката Габриела Вилар ще срещнат Стефания Боица от Румъния и Дария Кучер от Полша, докато Лидия Енчева и Ива Иванова ще премерят сили с Джулия Адамс от САЩ и Мерел Худ от Нидерландия.