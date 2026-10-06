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Димитър Кисимов преодоля квалификациите на турнир за мъже в Италия

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Спорт
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Иван Иванов започва от основната схема.

димитър кисимов първи голям триумф мъжете драматичен финал сърбия
Снимка: bgtennis.bg
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Димитър Кисимов се класира за основната схема на турнира на клей в Санта Маргерита ди Пула (Италия) с награден фонд 30 000 долара.

18-годишният българин постигна две победи в квалификациите. В първата си среща Кисимов се наложи с 6:2, 4:6, 10-6 над Бруно Кокот (Полша), а след това спечели със 7:5, 6:1 срещу представителя на домакините Алесандро Спадола.

Съперникът на Кисимов в първия кръг на основната схема ще стане известен по-късно днес.

Българинът ще участва и в надпреварата на двойки. Кисимов и Линус Лагербьом (Финландия) ще играят в първия кръг срещу водачите в схемата Луис Алварес Валдес (Мексико) и Марко Марич (Франция).

За Димитър Кисимов предстои и още едно голямо предизвикателство. От 21 до 25 октомври той ще участва в Мастърс турнира на осемте най-добри тенисисти до 18 години в света. Надпреварата ще се проведе в Чънду, Китай.

Националът на България за Купа „Дейвис" Иван Иванов пък ще започне директно от основната схема на сингъл на турнира в Италия.

17-годишният Иванов е поставен под №5 в схемата и по-късно днес ще играе срещу Кирил Киватцев (Русия).

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#Димитър Кисимов

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