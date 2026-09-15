Лидия Енчева взе българското дерби, четири наши тенисистки продължават напред в Пазарджик

Лидия Енчева спечели българското дерби от първия кръг на силния международен турнир за жени от категория W50 в Пазарджик. Поставената под №7 в схемата се наложи над другата националка за "Били Джийн Кинг Къп“ Денислава Глушкова с 6:2, 6:4 след два часа и 39 минути игра.

Началото на срещата беше по-добро за Глушкова, която спечели първите два гейма. Отговорът на 20-годишната Енчева обаче беше категоричен – тя взе следващите шест поредни гейма и затвори първата част с 6:2.

Във втория сет Енчева поведе с 4:2, но Глушкова успя да възстанови равенството при 4:4 и върна интригата. Седмата поставена не допусна обрат, спечели следващите два гейма и приключи двубоя в два сета.

Така четири български тенисистки намериха място във втория кръг на сингъл. Освен Енчева напред продължават Елизара Янева, Лия Каратанчева и Ива Иванова.

Първата ракета на България при жените и №1 в схемата Елизара Янева започна убедително участието си, побеждавайки Сара ван Емст от Нидерландия с 6:1, 6:2. Следващото препятствие пред Янева е италианската квалификантка Гая Мадуди.

Лия Каратанчева трябваше да премине през далеч по-драматичен двубой. Осмата поставена пречупи германката Юле Нимайер със 7:5, 6:7(5), 6:2, а за място на четвъртфиналите ще се изправи срещу Беатрис Желтина от Латвия.

Истински трилър предложи Ива Иванова. Българката спаси мачбол и направи обрат срещу Мерел Хуудт от Нидерландия за крайното 3:6, 6:4, 7:5. Във втория кръг задачата ѝ ще бъде още по-сериозна среща с поставената под №2 шведка Кая Хенеман.

Участващата с "уайлд кард“ Алекса Каратанчева не успя да последва останалите българки и отпадна след поражение с 0:6, 1:6 от Ипек Йоз от Турция.

Българското присъствие продължава и при двойките. Лия Каратанчева и американката Габриела Вилар загубиха от Стефания Божика и Дария Кучер с 1:6, 0:6, докато Лидия Енчева и Ива Иванова трябва да се изправят срещу третите поставени Джулия Адамс и Мерел Хуудт. Рафаела Симеонова и Анджелина Костова вече си осигуриха участие на четвъртфиналите.

Турнирът в Пазарджик е с награден фонд 40 000 долара, а шампионката ще добави 50 точки за световната ранглиста. България ще бъде домакин на още три надпревари от категория W50 до края на годината – в Пловдив, Бургас и Стара Загора, както и на традиционния W15 във Варна.