Валерия Гърневска продължава уверено към топ 8 на европейското първенство в Австрия

Валерия Гърневска се класира за четвъртфиналите на сингъл на европейското лично първенство по тенис до 18 години в Оберпулендорф, Австрия.

Българката записа нов силен мач и се наложи над румънката Йоана Мария Сандру със 7:5, 7:6(5). Двубоят продължи два часа и 47 минути, като Гърневска успя да затвори срещата в два сета след тайбрек във втората част.

Следващото препятствие пред българската тенисистка ще бъде Нехира Санон от Франция. Победа ще изпрати Гърневска сред четирите най-добри в надпреварата.

Българката участва и в турнира на двойки заедно с Елеонора Тонева, като двете завършиха на пето място.

На осминафиналите Гърневска и Тонева отстраниха поставените под №5 унгарки Луиза Бевиз и Луца Калман след 6:4, 4:6, 10:8. В четвъртфиналите българският тандем отстъпи с 4:6, 0:6 пред вторите в схемата чехкини Тереза Херманова и Вероника Шекеркова.

Национален треньор на българските девойки на първенството е Венцислав Чолаков.