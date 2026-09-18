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Валерия Гърневска спаси два мачбола и си осигури медал от eвропейското до 18 години

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17-годишната българка пречупи Нехира Санон след близо три часа битка и ще срещне сръбкинята Лана Вирц за място на финала

Валерия Гърневска спаси два мачбола и си осигури медал от eвропейското до 18 години
Снимка: БТА
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Валерия Гърневска се класира за полуфиналите на сингъл на европейското лично първенство по тенис до 18 години в Оберпулендорф, Австрия. 17-годишната българка показа характер в драматичен четвъртфинал, в който спаси два мачбола и победи французойката Нехира Санон с 6:1, 2:6, 7:6(8) след два часа и 45 минути игра.

Гърневска започна убедително срещата и даде само един гейм на съперничката си в първия сет. Санон обаче отговори във втората част и след 6:2 изпрати двубоя в решаващ трети сет.

Българката изглеждаше близо до успеха, след като поведе с 5:2, но французойката успя да се върне в мача и да изравни за 5:5. В крайна сметка победителката трябваше да бъде определена в тайбрек.

Там ситуацията стана още по-трудна за Гърневска, която изостана с 4:6 и се изправи пред два поредни мачбола. Българката обаче не позволи срещата да приключи, спечели следващите четири точки и затвори тайбрека с 8:6, за да намери място сред най-добрите четири на континента.

С достигането си до полуфиналите Гърневска вече си гарантира отличие. Това е първият медал за България от Европейско първенство в тази възрастова група след среброто на Пьотр Нестеров през 2021 година.

Следващото предизвикателство пред 17-годишната българка е в събота, когато за място във финала тя ще се изправи срещу Лана Вирц от Сърбия.

Гърневска участва и в надпреварата на двойки заедно с Елеонора Тонева, като българският тандем завърши на пето място.

Национален треньор на девойките на България е Венцислав Чолаков.

#Европейско лично първенство по тенис до 18 г. #Валерия Гърневска

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