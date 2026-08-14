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Росица Денчева повали водачките в схемата и се класира за финала на двойки в Сърбия

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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19-годишната българка продължава силното си представяне в Куршумлийска баня, където достигна и до полуфиналите на сингъл

росица денчева постигна убедителна победа класира полуфиналите тенис турнир сърбия
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Росица Денчева продължава впечатляващото си представяне на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, Сърбия, с награден фонд 60 хиляди долара. Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ се класира за финала на двойки, след като заедно с рускинята Варвара Паншина елиминира поставения под №1 тандем.

Денчева и Паншина се наложиха над румънката Ирина Бара и Жибек Куламбаева от Казахстан с 6:2, 7:5 след час и половина игра.

Началото на двубоя беше равностойно, като двата тандема си размениха по един пробив за 1:1. След това българката и нейната партньорка поеха пълен контрол. Те спечелиха четири поредни гейма, включително два на сервис на съперничките, и изградиха решаващ аванс по пътя към 6:2 в първата част.

Вторият сет предложи далеч по-оспорвана битка. Двата тандема си размениха по два пробива, а равенството се запази до 5:5. Именно тогава Денчева и Паншина нанесоха решаващия удар. Те стигнаха до трети пробив в сета за 6:5, след което бяха безпогрешни на собствен сервис и затвориха срещата в два сета.

Успехът на двойки допълва отличния турнир за 19-годишната Росица Денчева, която по-рано през деня си осигури място и на полуфиналите в надпреварата на сингъл.

Българката разгроми украинката Катарина Заватска с 6:2, 6:0 и така остава в битката за отличията и в двете дисциплини в Куршумлийска баня.

Денчева вече е само на една победа от титлата на двойки, а паралелно с това ще продължи и атаката си към трофея на сингъл.

#тенис турнир в Куршумлийска Баня #Росица Денчева

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