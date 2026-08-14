БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Швейцария

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

антъни генов финал двойки загреб
Слушай новината

Българският тенисист Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на турнира на червени кортове в Мутенц (Швейцария). Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

Водачите в схемата Генов и Кай Венелт (Германия) отстъпиха пред представителите на домакините Андрин Казанова и Николас Париция с 6:7(3), 6:4, 6-10 за час и 47 минути игра.

Българинът и германецът водеха с 6:5 в оспорвания първи сет, но го загубиха след тайбрек, а във втората част осъществиха обрат от 0:2 до 5:3, за да стигнат до успешното 6:4.

В тайбрека Антъни Генов и Кай Венелт изостанаха с 3-7 точки, намалиха до 6:9, но швейцарските тенисисти стигнаха до победата.

#Антъни Генов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
1
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
2
Гледайте европейското първенство по плуване в Париж по БНТ 3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство по художествена гимнастика
3
НА ЖИВО: Гледайте многобоя на ансамблите на световното първенство...
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
4
Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
5
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание
6
Илиана Раева: Никога досега не съм била на по-трудно състезание

Най-четени

Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се опитал да избяга
1
Убийство край Слънчев бряг: Мъж е намушкан с нож, заподозреният се...
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
2
На 12 август предстои пълно слънчево затъмнение
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на сайта на БНТ
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам на...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон
6
Туроператори и хотелиери по Северното Черноморие отчитат по-слаб сезон

Още от: Български тенис

Григор Димитров не издържа физически и отпадна на старта в Синсинати
Григор Димитров не издържа физически и отпадна на старта в Синсинати
Росица Денчева повали водачките в схемата и се класира за финала на двойки в Сърбия Росица Денчева повали водачките в схемата и се класира за финала на двойки в Сърбия
Чете се за: 01:57 мин.
Александър Василев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Сърбия Александър Василев отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнир в Сърбия
Чете се за: 00:37 мин.
Росица Денчева постигна убедителна победа и се класира за полуфиналите на тенис турнир в Сърбия Росица Денчева постигна убедителна победа и се класира за полуфиналите на тенис турнир в Сърбия
Чете се за: 01:20 мин.
Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Браунсбърг, САЩ Александър Донски отпадна в първия кръг на двойки на тенис турнира от сериите "Чалънджър" в Браунсбърг, САЩ
Чете се за: 00:37 мин.
Изабелла Шиникова отпадна на четвъртфиналите на двойки във Виго Изабелла Шиникова отпадна на четвъртфиналите на двойки във Виго
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"
Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с...
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника На Голяма Богородица: Стотици вярващи изпълниха Бачковския манастир за празника
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил Патриарх Даниил оглави празничната литургия в храма "Успение Богородично" в Кюстендил
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
"Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта "Евровизия 2027": Бургас ще бъде на европейската музикална карта
Чете се за: 04:22 мин.
Общество
Нов голям пожар пламна в Хърватия, тежко остава състоянието на...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Силно земетресение разтърси Индонезия (СНИМКИ)
Чете се за: 00:32 мин.
По света
Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Чете се за: 05:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ