Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на турнир в Швейцария

Българският тенисист Антъни Генов отпадна на полуфиналите на двойки на турнира на червени кортове в Мутенц (Швейцария). Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.

Водачите в схемата Генов и Кай Венелт (Германия) отстъпиха пред представителите на домакините Андрин Казанова и Николас Париция с 6:7(3), 6:4, 6-10 за час и 47 минути игра.

Българинът и германецът водеха с 6:5 в оспорвания първи сет, но го загубиха след тайбрек, а във втората част осъществиха обрат от 0:2 до 5:3, за да стигнат до успешното 6:4.

В тайбрека Антъни Генов и Кай Венелт изостанаха с 3-7 точки, намалиха до 6:9, но швейцарските тенисисти стигнаха до победата.